​​​​​​​الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يندد بعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم

واستنكر الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، كرديار دريعي، إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في عدم تسليم جثامين شهداء كمين خليفان، وذلك في لقاء أجرته معه وكالتنا، في خيمة الاعتصام بمعبر سيمالكا الحدودي.

ويستمر الاعتصام في سيمالكا منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدعوة من مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حيث تتوالى وفود الأهالي، الأحزاب السياسية، المنظمات النسائية والحقوقية والمدنية والثقافية والفنية بشكل يومي إلى هناك، منددة برفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذان استشهدا في كمين غادر نصبته قوات الديمقراطي الكردستاني في خليفان.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نصبت كميناً في ليل 28-29 آب الماضي، لمجموعة من مقاتلي الكريلا تضم 7 مقاتلين بناحية خليفان في باشور (جنوب كردستان) استشهد 5 منهم وأُسِرَ مقاتل مصاب فيما نجا المقاتل السابع.

عدم تسليم جثامين الشهداء فعل معيب

وقال دريعي لوكالتنا: "من المؤسف أن يقتل الكردي على يد الكردي، ووفقاً للثقافة الكردية من المعيب أن يرفض الكردي تسليم جثماني الشهيدين إلى ذويهما".

مطالب بعدم الانجرار وراء مخططات أعداء الكرد

ولفت إلى المقاومة البطولية التي يخوضها الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة ضد المحتلين، وخاصة في باشور، مضيفاً أن روج آفا تتجه نحو الحرية، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية.

ونوه دريعي أن "الدولة التركية الإخوانية بذهنيتها الفاشية تتحرك في الأجزاء الكردستانية الأربعة من عفرين إلى آمد وهولير ومتينا وشنكال للهجوم على الشعب الكردي والقضاء عليه".

مبيّناً أن مشاركة اتحاد المثقفين في خيمة الاعتصام تأتي للتنديد واستنكار الإصرار في عدم تسليم جثامين الشهداء، وكذلك مناشدة للحركات والأحزاب الكردية بتوحيد الصف الكردي، ومطالبتهم بعدم الانجرار وراء مخططات ومؤامرات أعداء الشعب الكردي.

ضرورة عقد مؤتمر وطني كردستاني

مؤكداً على أن "واجب الحركات والأحزاب الكردية في هذه المرحلة التاريخية، هو عقد مؤتمر وطني كردستاني بدلاً من محاربة بعضهم البعض، وضرورة تصويب أفواه بنادقهم إلى العدو، لأنه يتوجب على الشعب الكردي في القرن الحالي توحيد صفوفه لإحقاق حقوقه المشروعة وضمان مكتسباته".

وفي ختام حديثه، قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، كرديار دريعي: "إن وقفتنا في خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا لاستنكار الاقتتال الداخلي والتنديد برفض تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم"، داعياً إلى توحيد الصفوف وعدم إرضاء العدو بل تصعيد النضال ضد عدو الشعب الكردي".

(س ر)

ANHA