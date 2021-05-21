​​​​​​​الرئيس اللبناني: سعد الحريري غير قادر على تشكيل الحكومة

يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم لمناقشة رسالة كتبها الرئيس اللبناني ميشيل عون، مفادها أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أظهر عدم قدرته على تشكيل حكومة يمكن أن تخرج البلاد من الأزمة المالية، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي الرسالة التي أطلعت عليها وكالة رويترز - التي تم توجيهها إلى البرلمان الذي سينعقد اليوم لمناقشة الرسالة بعد تلاوتها- بعد شهور من المفاوضات السياسية في بلد تميل فيه الولاءات إلى اتباع خطوط طائفية.

وتتصرف الحكومة الحالية بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار ضخم في مستودع مرفأ بيروت في أغسطس/ آب، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ الاقتصاد.

وكتب الرئيس عون، وهو مسيحي ماروني، في رسالته "اتضح أن رئيس الوزراء المكلف غير قادر على تشكيل حكومة قادرة على الخلاص والاتصال الهادف بالمؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة".

وقال مانحون غربيون وآخرون بقيادة فرنسا، إن لبنان بحاجة إلى تشكيل حكومة قابلة للحياة من التكنوقراط أو المتخصصين قبل أن يفرجوا عن أموال لدعم الدولة المنكوبة، حيث تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، ناهيك عن إحجام دول الخليج العربي عن مساعدة لبنان، نتيجة النفوذ الايراني الكبير في لبنان عبر حزب الله.

(م ش)