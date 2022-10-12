​​​​​​​الرئيس اللبناني: بدء إعادة السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات.

وقال عون إنه "ابتدأ من الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا"، وفقا لتصريح نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام".

ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.

ووضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة، في ظل إصرار رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.

وسبق أن حذرت منظمات دولية من أي إعادة قسرية للاجئين السوريين، وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاداً على يد حكومة دمشق.

واعتبرت المنظمة أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى "إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية، أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد".

وفي سياق متصل يخشى اللاجئون السوريون في تركيا أيضاً، من مصير غامض ينتظرهم في ظل تقارب محتمل بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، واحتمالية إعادتهم قسراً إلى بلادهم.

وقال تقرير لشبكة (سي إن إن) الأميركية إن "اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون غموضاً بشأن مستقبلهم وسط مخاوف من أن يصبحوا بيادق في سياسة البلاد المتغيرة".

(م ش)