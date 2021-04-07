وعقدت الأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق النووي الإيراني، أي إيران والدول التي باتت تسمى مجموعة 4+1 (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) اجتماعاً الثلاثاء، حضرته الولايات المتحدة لكن دون المشاركة مباشرة في المباحثات أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع وفد طهران، بحسب وكالة فرانس برس.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي تراجعت في المقابل عن الالتزام بالكثير من بنود الاتفاق. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه العودة إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة طهران إلى التزاماتها، بينما تؤكد الأخيرة أولوية رفع العقوبات.

وقال الرئيس روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "لقد شهدنا بداية فصل جديد أمس" الثلاثاء.

وأضاف: "إذا أظهر الطرف الآخر، الولايات المتحدة، دليلاً على جديته وصراحته، أعتقد أنه سيكون في إمكاننا التفاوض في وقت قليل، إذا كان ذلك ضرورياً، مع مجموعة 4+1، ويمكن للولايات المتحدة أن تفي (بالتزاماتها بموجب الاتفاق) من دون مفاوضات".

وأبدى الأطراف المعنية باجتماعات فيينا إيجابية حيال بداية المناقشات.

وقال رئيس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي إن "الاجتماع بشكل عام كان بنّاء"، بينما رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد براس "أن هذه الخطوة بنّاءة وبالتأكيد مرحب بها".

وأفاد دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس أن مجموعتين من الخبراء، الأولى مكلفة بالعقوبات والثانية بالملف النووي، ستتوليان المهمة "لمدة 15 يوماً، أو شهر، لا نعرف بالضبط"، على أن تعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة اجتماعاً ثانياً الجمعة.

(م ش)