وقال روحاني، في اجتماع حكومي: "الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوّت عليه البرلمان، يوم أمس"، ووصف المشروع بـ "الضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، والتلفزيون الإيراني.

وأضاف أن "هزيمة الولايات المتحدة في فرض سياسة الضغط الأقصى ستجبر أي إدارة أمريكية جديدة (جو بايدن) على تغيير سياساتها تجاه إيران".

وأشار إلى غيابه عن البرلمان لتقديم مشروع الموازنة الإيرانية للعام المقبل، وعزا ذلك إلى "الالتزام بقرار اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ليست بسبب قرار مجلس النواب أمس".

وأوضح روحاني أنه "خلال الحكومة الإيرانية الحالية، انتقلت إيران من أجهزة الطرد المركزي IR1 وIR2، إلى أجهزة IR8 وIR9"، مضيفًا أن "إيران يمكنها اليوم، تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة IR2-m المتطورة، بأعداد كبيرة".

وتابع: "طورنا الجيل الثامن والتاسع من أجهزة الطرد المركزي خلال السنوات الثمانية الماضية"، لافتًا إلى إمكانية "تشكيل سلاسل من أجهزة الطرد المركزي IR2-m وIR9".

وأكد روحاني أن "قدرات برنامجنا النووي اليوم، أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه قبل ثماني سنوات"، وأضاف: "ما توصلت إليه صناعة إيران النووية اليوم لم يتحقق في تاريخها"، واعتبر بلاده اليوم "أكثر قوة وتطورًا في الصناعة النووية، ومجالات الأبحاث، والدراسات النووية، من أي وقت مضى".

وصادق البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، نهائيًّا على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، بعد أن صوّت لصالح مشروع القرار الأغلبية الساحقة من البرلمان الأحد الماضي.

(س ر)