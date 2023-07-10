​​​​​​​الرئيس الإيراني يبدأ جولة في أفريقيا

يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء جولة أفريقية تشمل ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى القارة منذ 11 عاماً، بحسب وكالة فرانس برس.

وهذه الجولة التي تستمرّ ثلاثة أيام هي الأولى لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11 عاماً.

وسيلتقي رئيسي، على رأس وفد يضمّ رجال أعمال، نظراءه الكيني وليام روتو والأوغندي يوري موسيفيني والزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين، إنّ هذه الزيارة تمثّل "نقطة انطلاق جديدة" مع الدول الأفريقية "المهتمّة بشكل جدّي بتطوير علاقتها مع إيران"، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ويرتكز هذا التقارب أيضاً على "الرؤى السياسية المشتركة" بين إيران والدول الأفريقية الثلاث التي سيزورها رئيسي، وفقاً لكنعاني.

وكان رئيسي استقبل السبت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مؤكّداً رغبة طهران بتطوير العلاقات مع الجزائر.

ومنذ بداية العام انخرطت طهران في عملية تطبيع لعلاقاتها مع دول عربية عديدة في مقدّمها المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك بعد سبع سنوات من التوترات بين البلدين.

في المقابل، عزّزت طهران علاقاتها مع بكين وموسكو، في ظلّ علاقات متوتّرة مع الغرب، بالرغم من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، خاصةً بشأن الملف النووي.

(م ش)