​​​​​​​الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها

وغادر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تل أبيب، صباح اليوم، متوجهاً إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.

وقُبيل الزيارة قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تغريدة باللغة العربية، بموقع تويتر: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميشال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته ميشال هرتسوغ، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وغرد هرتسوغ، فور وصوله إلى الإمارات على تويتر بالقول: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيراً بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

ووفق جدول الزيارة المعلن من مكتب الرئيس الإسرائيلي، فإن الأخير، سيلتقي أولاً بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قبل أن يحظى بمراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بأبو ظبي، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

(د ع)