​​​​​​​الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين، كلف رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أوصى الكنيست بأغلبية 72 عضوًا، لنتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": أن "أحزاب الليكود، وكحول لفان، وشاس، ويهودت هتوراة، والعمل، قدموا اليوم توصية للرئيس ريفلين، بتكليف نتنياهو وبيني غانتس، بتشكيل الحكومة الجديدة".

يأتي ذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التدخل في الاتفاق الإئتلافي بين حزب "الليكود" "وكحول لفان"، ورفض الالتماس المقدم ضد نتنياهو على خلفية التهم الموجهة له، وسمحت المحكمة بتوليه تشكيل الحكومة.

(ع م)