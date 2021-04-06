​​​​​​​الرئيس الإسرائيلي يفوض نتنياهو لتشكيل الحكومة

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم، إن الرئيس فوّض نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد انتهت جلسة المشاورات الأخيرة بين الرئيس الإسرائيلي وممثلي الأحزاب الإسرائيلية، بتوصية 52 عضو كنيست لنتنياهو، مقابل توصية 45 عضوًا لزعيم حزب يش عتيد، يائير لابيد، في حين أن نسبة الحسم هي 61 مقعدًا / عضوًا في الكنيست، والتي تخوّل أيًّا من الأحزاب بتشكيل الحكومة.

ولدى نتنياهو 28 يومًا للتشكيل، و14 يومًا إضافية إذا سُمح له، وإلا سيُكلّف غيره.

وبحسب القناة نفسها، فإنه في حال فشل المرشح في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين: إما منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يومًا غير قابلة للتمديد، وإما إعادة التفويض إلى الكنيست.

وفي حالة تم نقل التفويض إلى الكنيست، سيكون أمام أعضاء الكنيست مهلة 3 أسابيع للتوافق بأغلبية 61 عضوًا، على تكليف مرشح من بينهم، وسيحصل هذا المرشح على فرصة أسبوعين لتشكيل الحكومة.

وإذا فشل خيار تكليف الكنيست بترشيح عضو كنيست لتشكيل الحكومة، خلال مهلة الثلاثة أسابيع، سيتم التوجه إلى انتخابات جديدة، والتي ستكون الخامسة خلال أقل من عامين.

(ع م)