​​​​​​​الرئيس الأوكراني: مصير دونباس يتحدد في سيفيرودونيتسك

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو نشر مساء الأربعاء، "ندافع عن مواقعنا ونلحق خسائر فادحة بالعدو"، مؤكداً أنها "معركة شاقة جداً وصعبة جداً وقد تكون واحدة من أصعب المعارك في هذه الحرب".

وبالنسبة لروسيا، يشكل الاستيلاء على هذه المدينة نقطة حاسمة من أجل السيطرة على كل حوض دونباس الشاسع الغني بمناجم الفحم والذي يسيطر على جزء منه منذ 2014 "الانفصاليون" الموالون لروسيا.

وقال زيلينسكي إن "مصير دونباس يتحدد هناك في كثير من الجوانب".

وأكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن قوات موسكو "تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونيتسك". وقال إن "المنطقة الصناعية ما زالت لنا ولا وجود للروس فيها"، موضحاً أن "المعارك لا تدور إلا في الشوارع داخل المدينة".

في وقت سابق الأربعاء، اعترف غايداي بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك.

وبدا الأسبوع الماضي أن سيفيرودونيتسك على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي. لكن القوات الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً وتمكنت من الصمود على الرغم من التفوق العددي للجيش الروسي. لكن يبدو أن القوات الروسية تتقدم حالياً.

ولم تحرز القوات الروسية سوى تقدم بطيء حتى الآن ما دفع المحللين الغربيين إلى القول إن التحرك العسكري الروسي الذي بدأ في 24 شباط تحول إلى حرب استنزاف، مع حالات تقدم محدودة.

وفي مواجهة ضغط القوات الروسية، يؤكد الأوكرانيون أنهم بحاجة ماسة إلى أسلحة أقوى.

وأعلنت واشنطن ولندن تسليم أنظمة قاذفات صواريخ متعددة يصل مداها إلى ثمانين كيلومتراً، وهو أكبر قليلاً من الأنظمة الروسية، لكن من غير الواضح متى سيتمكن الأوكرانيون من البدء في استخدامها.

(م ش)