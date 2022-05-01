​​​​​​​الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعاً في كييف مع رئيسة مجلس النواب الأميركي

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على رأس وفد من الكونغرس، في العاصمة كييف.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة: "شكراً للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها"، مرفقاً إياها بفيديو يظهر فيه محاطاً بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفد الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف، ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وبحسب الفيديو الذي شاركه زيلينسكي على حسابه في "تويتر"، قالت نانسي بيلوسي: "قناعتنا أننا نزوركم لكي نقول لكم شكراً على قتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع.. نحن ملتزمون بمساندتكم حتى انتهاء القتال".

وكان من بين الوفد المرافق لنانسي بيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف. يُذكر أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وجاء في بيان صادر عن الوفد الأميركي الذي يتوجه بعد كييف إلى جنوب شرق بولندا ووارسو "توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية لا لبس فيها إلى العالم بأسره، ومفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا".

وشدد البرلمانيون الأميركيون على أن "دعماً أميركياً إضافياً في طريقه" إلى أوكرانيا.

وأتت الزيارة بعد أسبوع على زيارة لكييف قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.

فيما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مدرج مطار أوديسا، ومخازن أسلحة أميركية وأوروبية بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، "إن القوات الجو فضائية الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية من بينها: أربعة نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف".

كذلك دمر الطيران العملياتي والتكتيكي نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه وأرتيموفسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من نوع "سو-24" في مقاطعة خاركوف.

كما تم قصف مستودع للذخيرة والوقود في زابوروجيه، بالإضافة إلى 15 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه نتيجة للضربات، "تم القضاء على حوالي 140 فرداً وتدمير 19 عربة مصفحة تابعة لقوات الأوكرانية".

وفي منطقة غروشيفاكي استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية، 786 منطقة تمركز لقوات الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية، و24 مركز قيادة و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.

ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية ارتفعت الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بداية التحرك العسكري الروسي إلى 145 طائرة، و 112 مروحية، و 672 طائرة مسيّرة، و 281 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 2703 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و312 قاذفة صواريخ متعددة، و1203 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2514 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

(م ش)