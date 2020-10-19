​​​​​​​الرئيس الأرميني: تصرفات أنقرة في القوقاز تشكل تهديدًا للاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران

وقال أرمين سركيسيان في حديث لصحيفة البوليتيكو الأمريكية: "إن تصرفات أنقرة في القوقاز يمكن أن تشكل أيضًا تهديدًا للاتحاد الأوروبي".

وطالب الرئيس الأرميني الناتو بإجابات بشأن تورط تركيا في حرب قره باغ، حيث أبدى استعداده للذهاب إلى بروكسل لمواجهة أعضاء الناتو بشأن تصرفات أنقرة في القوقاز وتأثير ذلك على أمن الاتحاد الأوروبي.

وأبدى الرئيس الأرميني استغرابه من تصرفات الناتو حيال أنقرة بقوله: "كيف بحق السماء أن أحد أعضاء الناتو يتصرف بحرية مثل رعاة البقر دون أي رد فعل من الناتو؟ هل هذا يعني أن لديهم الضوء الأخضر من الناتو؟".

وطالب سركسيان، الناتو بأن يقدم تفسيرات حول سبب مشاركة "أسلحة تركية وطائرات بدون طيار و F-16 في عملية قصف أرمينيا والمدنيين الأرمن بأعداد كبيرة، هذه أسلحة من صنع الناتو: المحركات من النمسا، وإلكترونيات الطيران من كندا وأجزاء الصواريخ من بريطانيا".

وقال سركيسيان، إنه مستعد أيضًا للسفر إلى باريس ولندن وبرلين لعرض قضية أرمينيا على الزعماء الأوروبيين.

وأضاف سركيسيان إنه يريد من المستشارة الألمانية أن تفهم أن "حرب تركيا وأذربيجان سوف تخلق سوريا أخرى، وسيجعل من تركيا المسبب الرئيسي لخلق أزمة طاقة لأوروبا".

وأردف سركيسيان: "لدي انطباع بأن أردوغان يخلق حالة من عدم الاستقرار ويكسر الوضع الراهن في كل مكان، وإن عجز أوروبا وحلف شمال الأطلسي الظاهر في التأثير على أنقرة يهدد مصداقيتهما".

وشدد سركسيان على أنه يعتقد أن التدخل التركي سيعيد تشكيل الجغرافيا السياسية لجنوب القوقاز بشكل دائم من خلال تحويل أذربيجان إلى نقطة انطلاق للنفوذ التركي عبر المنطقة الأوسع وشبكة خطوط الأنابيب الحيوية.

وحذر من أن المرتزقة السوريين يمكن أن يثبتوا أنهم عامل مزعزع للاستقرار على المدى الطويل في المنطقة: "إنهم سيخلقون منطقة أخرى من عدم الاستقرار هناك تهدد أذربيجان وروسيا وأرمينيا وإيران".

(م ش)

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