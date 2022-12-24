​​​​​​​الرئيس العراقي يستنكر مجزرة باريس الثانية

وفي تغريدة على تويتر، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: "نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً ثقافياً للكرد في باريس؛ والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".

ودعا "الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة"، مشدداً على "أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا؛ منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".

وتعرض مركز "أحمد كايا" الثقافي الكردي ومحلات الكرد بالقرب من المركز، يوم أمس الجمعة إلى هجوم إرهابي شنه مسلح يبلغ من العمر 69عاماً؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبناء الجالية الكردية، وهم كل من "أفين (أمينة كارا) إحدى قيادات الحركة النسائية الكردية، ومير برور (م. شيرين أيدين) وعبد الرحمن كيزل.

(د ع)