​​​​​​​الرئيس العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وصل، اليوم السبت، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية ترافقه السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد".

وأضافت أن "الرئيس ترأس وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين".

وتابعت أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "إيرنا"، أنه كان في استقبال الرئيس العراقي الذي يرافقه في الزيارة عقيلته - لدى وصوله إلى المطار، وزير الاقتصاد والمالية الإيرانية إحسان خاندوزي، ومساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي.

وبينت أنه من المقرر أن تقام مراسم الترحيب الرسمي بالرئيس العراقي بحضور آية الله رئيسي في مجمع سعد آباد التاريخي - الثقافي بطهران، وبعد مراسم الترحيب يبدأ محادثات الرئيسين الإيراني ونظيره العراقي.

(د ع)