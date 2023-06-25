​​​​​​​الرئيس العراقي يكشف عن تحركات بلاده لمعالجة أزمة المياه

قال المكتب الإعلامي لرئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد في بيان إن الأخير "زار مقر وزارة الموارد المائية، حيث استقبله وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله والكادر المتقدم في الوزارة من مستشارين ومديرين عامين"، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

وحث رئيس العراق على ضرورة تشكيل لجنة دائمة تتولى إجراء المفاوضات واللقاءات مع كل من تركيا وسوريا وإيران، كما شدد على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد الإعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه والحلول والمعالجات الممكنة، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية تعمل على تأسيس المجلس الأعلى للمياه.

وتحدث المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد عن زيارة الوفد العراقي إلى تركيا، مشيراً إلى أن الوفد بحث مع الجانب التركي ملف المياه، واحتياجات العراق المائية وتزويد الجانب العراقي بالخطة التشغيلية التي يعتمدها الجانب التركي، فيما طلب الوفد العراقي زيادة الإطلاقات المائية طبقاً لاحتياجات البلد.

ويعاني العراق وجارته سوريا من أزمة جفاف قاسية، خاصة مع انحسار مياه السدود بشكل كبير في السنوات الأخيرة، جراء حبس دولة الاحتلال التركي وإيران لمياه نهري دجلة والفرات، حيث أصبح العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، حسب الأمم المتحدة.

وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي؛ حيث تسرق الدولة التركية حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تراوح بين 60 و70%.

(د ع)