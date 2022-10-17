​​​​​​​الرئيس العراقي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

خلال مراسيم تسلمه رئاسة الجمهورية بقصر السلام في بغداد، أعرب الرئيس العراقي الجديد عن أمله "بالإسراع في تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد الرئيس العراقي على "بذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة"، مشيراً إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".

وأضاف: "في القريب سأعلن للشعب العراقي برنامج عملي في رئاسة الجمهورية العراقية".

وجرت في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الإثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية، وفقاً للوكالة.

وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

(م ش)