​​​​​​​الرئيس الأميركي يؤكد التزام بلاده باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، التزام واشنطن باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، شارك فيه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال وجوده في البيت الأبيض.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن "بايدن أكد التزام الولايات المتحدة تجاه العراق والتشاور معه بشأن التطورات الإقليمية، وأثنى على جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله".

وناقش بايدن والسوداني جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه؛ لضمان أن الاقتصاد العراقي يخدم الشعب العراقي، وهي خطط تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة؛ لتأييدها بالكامل، حسب البيان.

ورحب بايدن بالزيارة التي يرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على رأس وفد الأسبوع المقبل إلى واشنطن لمواصلة مناقشة هذه البرامج.

وأوضح البيان أن بايدن والسوداني جددا التزامهما بضمان عدم تهديد داعش، الشعب العراقي أو الأمن الإقليمي والدولي مرة أخرى.

(م ش)