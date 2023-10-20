​​​​​​​الرئيس الأميركي يطالب الكونغرس بدعم عاجل لإسرائيل وأوكرانيا

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، حماس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما يشتركان في سعيهما لتدمير الديمقراطيات المجاورة، متهماً إيران بدعم روسيا في أوكرانيا وحماس في غزة.

وقال بايدن في كلمة: "حماس وبوتين يمثلان تهديدات مختلفة، لكنهما يشتركان في أمر، وهو أن كليهما يريد أن يدمرا تماماً ديمقراطية مجاورة".

وذكر الرئيس الأميركي أنه سيرسل طلب ميزانية عاجلة للكونغرس الأميركي اليوم من أجل تمويل احتياجات الأمن القومي الأميركية لدعم شركائنا المهمين، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا.

وبينما أكد بايدن أن بلاده لا يمكنها التخلي عن السلام أو حل الدولتين، فقد شدد على أن واشنطن ستتأكد "من أن تعلم الأطراف العدائية في الشرق الأوسط أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

(م ش)