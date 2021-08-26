​​​​​​​الرئيس الأميركي يلتقي بينيت اليوم والنووي الإيراني على طاولة المحادثات

ويستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لإجراء محادثات تركز على مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز الدعم الأميركي لإسرائيل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين "سيكون هذا أول لقاء وجهاً لوجه بينهما"، وسيساهم "في تعرفهما على بعضهما".

وقال بينيت: "هناك حكومة جديدة في الولايات المتحدة، وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أحمل معي من القدس روحاً جديدة، ورسالة جديدة من إسرائيل، للمشاركة والتواصل".

وقبل انطلاقه في أول رحلة له إلى الخارج كرئيس للوزراء، قال نفتالي بينيت للصحفيين إن جو بايدن كان "صديقاً قديماً وحقيقيّاً لدولة إسرائيل". مؤكداً أن إيران ستكون الموضوع الرئيس لزيارته.

وتجري حاليّاً محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق حول الملف النووي، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، تهدف إلى إحياء الاتفاق، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، وإعادة فرضه عقوبات على إيران.

وتسعى المحادثات إلى إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات تخصيب اليورانيوم.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين: "يعتقد رئيس الوزراء أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني خطأ"، مضيفاً أن الاتفاق لم يحد من "الهجمات الإقليمية" الإيرانية، فيما قال بينيت من جانبه إنه سيقدم "خطة منهجية" إلى جو بايدن بشأن هذه المسألة.

وخلال زيارته العاصمة الأميركية، الأربعاء، التقى بينيت وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن. وأكد بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة "الثابت" بأمن إسرائيل.

(د ع)