وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني متوجهاً إلى البرلمان إن "سبب الوضع الذي نحن فيه حالياً هو أن القرار اتُّخذ بشكل مفاجئ"، مضيفاً أنه "حذّر الأميركيين من أن الانسحاب ستكون له عواقب"، بحسب ما أفادته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاءت تصريحاته في وقت تخوض القوات الأفغانية معارك لمنع سقوط أول مدينة رئيسية في أيدي طالبان بعد هجمات شنها عناصر طالبان على مراكز حضرية في إطار تصعيد كبير.

كما هاجم عناصر طالبان عواصم ثلاث ولايات على الأقل هي لشكر قاه وقندهار وهرات، وعقب نهاية أسبوع شهد مواجهات عنيفة نزح على إثرها آلاف المدنيين في ظل تقدّم عناصر الحركة.

وتصاعدت حدة المعارك في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، حيث شن عناصر طالبان هجمات منسقة استهدفت وسط المدينة وسجنها، قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة نشر مئات من عناصر الوحدات الخاصة في المنطقة.

وأشار غني إلى أن السلطات وضعت خطة لمدة ستة أشهر لهزيمة طالبان، لكنه أقرّ بأن عناصر طالبان لم يعودوا "حركة مشرذمة تفتقد للخبرة". وقال: "نواجه قيادة منظّمة مدعومة من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر الداعمة له".

(ل د)