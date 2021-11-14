​​​​​​​الرئاسي الليبي يشدد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

رحب المجلس الرئاسي الليبي بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة يوم الجمعة، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه، وعلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد المجلس في بيانه الذي نشر، اليوم الأحد، على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر واتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها.

وأشاد المجلس بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخطواتها في وضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

هذا ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصادر لم تسمّها أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يسعى إلى الطعن في الانتخابات والمفوضية.

وبحسب "المرصد"، فإن المشري ينسق لخروج مظاهرة للمطالبة بفتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ اتفاق الصخيرات. وقالت الصحيفة إن المشري يجري هذا التنسيق من إسطنبول.

(ش ع)