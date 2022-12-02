​​​​​​​الرئاسة الروسية: منفتحون على الحوار مع واشنطن

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا تزال الولايات المتحدة لا تعترف بالأراضي الجديدة داخل روسيا وبطبيعة الحال، فإن هذا يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة ممكنة للنقاش المتبادل".

وأضاف بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على المحادثات مع واشنطن، لكن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والولايات المتحدة باءت بالفشل، قائلا:"لقد كان الرئيس الروسي دائماً ولا يزال منفتحاً على المفاوضات من أجل ضمان مصالحنا".

وعلق بيسكوف على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا: "هذا في الواقع ما قاله الرئيس بايدن: قال إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا. هذا ما قاله".

وأضاف بيسكوف إن: "مما لا شك فيه هو أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

وختم بأن الطريقة الأفضل لحل الوضع في أوكرانيا هي الدبلوماسية "بالطبع أفضل طريقة لتحقيق مصالحنا هي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية".

وقال بايدن أمس الخميس، إنه مستعد للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب" في أوكرانيا.

(م ش)