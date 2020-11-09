​​​​​​​الرئاسة الروسية: اتصال فيديو بين بوتين والأسد اليوم

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في وقت لاحق، اليوم الإثنين، اتصالًا عبر الفيديو مع نظيره السوري بشار الأسد.

ولم تذكر الرئاسة الروسية أية تفاصيل أخرى حول المواضيع التي سيناقشها الطرفان.

وفي شهر أيلول من العام الحالي، زار وفد روسي رفيع المستوى دمشق بهدف دفع دمشق لإبداء مرونة تجاه الحلول السياسية إلا أنه، وبحسب التقارير، لم يفلح بإقناع دمشق.

وخلال تلك الزيارة قال رئيس الحكومة الروسية في مؤتمر صحفي إذا ما سارت الأمور على ما يرام، سنجري زيارة أخرى إلى دمشق لتوقيع اتفاقات كبيرة مع حكومتها لتخفيف الأزمة الاقتصادية، إلا أن هذه الزيارة لم تحدث إلى الآن.

(ي ح)