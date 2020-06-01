​​​​​​​الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي تهنئ YNK بذكرى تأسيسه

وتأسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الأول من حزيران عام 1975.

وفي برقية تهنئة، عبرت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عن أملها في تعزيز التعاون مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وجاء في نص البرقية:

"برقية تهنئة

الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني, الرفيقات والرفاق أعضاء وكوادر ومؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني تحية طيبة.

يسعدنا ويشرفنا أيها الرفاق أن نتقدم لكم باسمنا وبالنيابة عن كافة أعضاء حزبنا ومن خلالكم إلى كافة أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى تأسيس اتحادكم الشقيق الذي حمل راية النضال والحرية ونبارك التاريخ النضالي لمسيرتكم على مدى خمسة وأربعون عاماً ونستذكر تضحيات الشهداء الذين سطروا بدمائهم هذه المسيرة.

ندرك أهمية المرحلة والتحديات والأزمات التي نواجهها معاً لهذا نؤكد على أهمية الاستمرار في المحور الوطني الكردستاني كما نؤكد على حسن علاقتنا الثنائية ونتطلع إلى تعزيزها اكثر وذلك بما يخدم قضايا شعبنا العادلة وطموحاته ويسهم في الإسراع بعقد المؤتمر الوطني الكردستاني ويعكس تطلعات شعوب كردستان في كسب الحقوق المشروعة.

كلنا ثقة بالنجاح في نضالكم خدمة لقضايانا العادلة وتحقيقا لتطلعات شعبنا.

الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD

عائشة حسو أنور مسلم".

(م)