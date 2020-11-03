​​​​​​​الرئاسة المشتركة فكرٌ ومشروعٌ تجاوز حدود المكوّن الواحد

حاول المجلس الوطني الكردي من خلال جلسات الحوار التي عقدها مع الأحزاب السياسية الكرديّة في شمال وشرق سوريا التركيز على بعض المطالب التي اعتُبرت جوهرية ومرتكزات للحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة.

وكالة أنباء هاوار ANHA التقت عددًا من إداريي منظمات المجتمع المدني في الرقة بينهم رئيسات مُشتركات، حيث أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد الأصناف الغذائية التابعة لغرفة التجارة في الرقة آلاء العلي أن "الرئاسة المشتركة اليوم تجاوزت حدود المكوّن الواحد وتحولت لأن تكون منارة للديمقراطية والتمثيل الحقيقي للمرأة في ميادين العمل، فليس الكرد فقط الذين يتمسكون بها، بل نحن العرب نعتز بهذا الفكر ونتمسك به".

وأضافت آلاء العلي أن "روح التشاركية ووجود المرأة في كل ميادين العمل هي نتيجة عملية لتطبيق فكر الرئاسة المشتركة الذي يحاول المجلس الوطني الكردي إلغائه في أمر ينافي أبسط حقوق المرأة التي استعادتها في شمال وشرق سوريا".

بدوره نوه الإداري في منظمات المجتمع المدني ظاهر العبد الله إلى أن "نظام الرئاسة المشتركة المطبّق في الإدارة الذاتية نموذج تتمسك به كل مكونات شمال وشرق سوريا وقد شكّل نواة للإدارة الذاتية، وتسعى اليوم إلى إنجاحه عن طريق دعم إنجازاته وليس التخلي عنه كما يطمح البعض".

وتابع ظاهر العبد الله "من أولى المطالب السياسية لإنجاح الحوار ووحدة الصف هي مناقشة الحفاظ على الإنجازات التي تحققت، وليس التخلي عنها كما يصبو إليه أعضاء المجلس الوطني الكردي".

وتحدثت رودين محمد، الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في الرقة، قائلة: "الرئاسة المشتركة خلقت نوعًا من التشاركية بين المرأة والرجل في الحياة العملية والسياسية، ومن المؤسف أن هناك من يريد عودة القطب الواحد في المؤسسات التي أصبحت شكلًا من الأشكال الماضي".

وأشارت رودين محمد إلى أن "النقاش حول هذا الموضوع من أي طرف سياسي بمن فيهم المجلس الوطني الكردي هو محاولة لطمس مكاسب حققتها شعوب شمال وشرق سوريا".

وثمّن إداريو منظمات المجتمع المدني في الرقة أية محاولة للحوار بين جميع الأطراف السياسية ولكن بشرط أن يراعي هذا الحوار ويحمي مكتسبات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، ولا يسعى إلى تطبيق أجندات مرتبطة بحكومات إقليمية أو دولية ولا إلى إقصاء أي شريحة مجتمعية.

(م)

ANHA