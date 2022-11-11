​​​​​​​الرئاسة الإسرائيلية: نتانياهو سيكلف الأحد بتشكيل الحكومة

وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الدولة إسحق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست". وأوصت غالبية من النواب يبلغ عددهم 64، بمنح نتانياهو تفويضاً لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد.

وسيكون أمام نتانياهو 28 يوماً لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يوماً إضافية إذا لزم الأمر.

وبدأ زعيم حزب الليكود الجمعة الماضية مفاوضات مع حلفائه لتشكيل الحكومة، يرجّح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، حسب فرانس برس.

وفاز نتانياهو بأغلبية مقاعد الكنيست وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعداً، و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين "يهودوت هتوراه" لليهود الاشكناز الغربيين وحزب "شاس" لليهود الشرقيين السفرديم، و14 مقعداً لتحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية".

(م ش)