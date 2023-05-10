​​​​​​​الربيع والتنور ورائحة الخبز الذي تعده الأمهات

خبز التنور الذي وجد في مناطق الشرق الأوسط منذ بداية نشوء المجتمعات، يضفي طعماً ورائحة مميزة على مائدة الطعام. خلال فصل الربيع حيث تتزين الأرض باللون الأخضر يصبح التنور جزءاً جميلاً من هذا المشهد الخلاب. فيما تفوح من منازل القرى رائحة خبز التنور الممزوجة برائحة الربيع.

في قرية سحيل التابعة لناحية تربه سبيه، تعد الأم وداد أحمد والأم وليدة حسين خبز التنور، الخبز الذي يعدناه يُشعر المرء بالجوع، ويجذب المرء إلى مائدة الطعام إلى جانب لبن الأغنام.

تقول الأم وداد: "إعداد خبز التنور متعب بعض الشيء، لكنه ألذ من الخبز الذي يصنع في الأفران. أنا أصنعه بيدي، وأعلم أنني أنا الذي أعددته".

الأم وليدة تعد خبز التنور في منزلها منذ 30 عاماً، ولكن أحياناً لا تسنح لهم الفرصة، ويضطرون إلى شراء الخبز من الأفران، ولكنهم يحبذون خبز التنور. تقول وليدة حسين: "طالما توجد قرى في العالم سيبقى خبز التنور أيضاً، إنها ثقافتنا، وأنا أحب تناول خبز التنور".

(ر)

ANHA