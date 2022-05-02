​​​​​​​القيادية جيجك زاغروس: على النساء تقوية منظومتهن الدفاعية لحماية مكتسبات ثورتهن

وانطلقت يوم السبت، أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة (YPJ) في مدينة الحسكة بإقليم الجزيرة، تحت شعار "القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأرض ودحر الاحتلال"، بحضور 400 مقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة من مختلف مناطق انتشارها في شمال وشرق سوريا، استمر يومين متتالين.

'تستمد إرادتها من القائد أوجلان'

وعلى هامشه، هنأت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، جيجك زاغروس، الكونفرانس الثالث للوحدات على جميع النساء الباحثات عن الحرية وكافة الشعوب والديمقراطيين، مشيدة بالدور الذي أدته الوحدات في ظل الهجمات التي تعرضت لها شمال وشرق سوريا، وقالت "وحدات حماية المرأة أبدت مقاومة بطولية منذ تأسيسها".

وانعقد الكونفرانس التأسيسي في الثاني من نيسان/ أبريل 2013 لوحدات حماية المرأة (YPJ) تحت شعار "نظمن ذواتكن في وحدات حماية المرأة YPJ، لضمان انتصار الثورة"، وذلك في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وتم الإعلان رسمياً عن الوحدات في الـ 4 من نيسان من العام ذاته.

ونوهت القيادية جيجك زاغروس، إلى تصادف يوم تأسيس وحدات حماية المرأة مع ميلاد القائد أوجلان في الـ 4 من نيسان، وقالت "يوم تأسيس الوحدات لم يكن يوماً عادياً، إنما هو اليوم المصادف لميلاد القائد أوجلان، وبذات الإرادة والمعنويات تعقد المقاتلات اليوم، كونفرانسهن الثالث".

'مواجهة الفاشية والهجمات'

جيجك زاغروس، أكدت أن الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة خرج بمخرجات مهمة وبناءة لكافة الشعوب، كون آفاق وحدات حماية المرأة التي تضم مقاتلات من كافة المكونات والأمميات يتوسع يوماً بعد يوم.

وحول أهمية تأسيس وحدات حماية المرأة ضمن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا والتي تقودها المرأة، لا سيما عسكرياً، بيّنت جيجك زاغروس، أن عام 2022 حافل بالأحداث والتطورات، كونه يضم عمق الحرب العالمية الثالثة التي تديرها القوى المهيمنة، ووحدات حماية المرأة التي تقود ثورة شمال وشرق سوريا حملت على عاتقها حماية مكتسبات أهالي المنطقة والثورة.

وتابعت: "وحدات حماية المرأة تستمد قوتها في مواجهة الفاشية والهجمات التي تتعرض لها ثورتها من مجتمعها".

'الاحتلال التركي ينتقم من انتصار الوحدات'

وشددت القيادية جيجك زاغروس، على ضرورة تقوية المرأة لمنظومتها الدفاعية لحماية مكتسبات ثورتها، مؤكدة: "كونفرانسنا الثالث خطوة مهمة في تنمية الفكر الاستراتيجي، كون الصراع الدائر في هذه المرحلة يتم من خلال حرب التكنولوجيا بشكل أكبر".

وأشادت بالدور الريادي لوحدات حماية المرأة في الدفاع عن المنطقة والحفاظ على أمنها وأمانها، قائلة: "تمكنت الوحدات في القضاء على الوجود الجغرافي لمرتزقة داعش عام 2018 و2019؛ هذه المقاومة التي كانت بمثابة ولادة جديدة للوحدات، وانتقاماً من هزيمة المرتزقة، شنت دولة الاحتلال التركي هجمات على عفرين وسري كانيه.

القيادية في مجلس تل تمر العسكري، جيجك زارغوس، أكدت في ختام حديثها: "في ظل تعرض شمال وشرق سوريا للهجمات، تعقد وحدات حماية المرأة كونفرانسها الثالث لمناقشة الخطوات المستقبلية في تعزيز قواها، وذلك خلال شهر نيسان الذي يعرف بشهر المقاومة والنصر، وبذلك فإن هذا الكونفرانس سيصبح هوية التجديد وإصدار قرارات تمثل المجتمع عامة".

(م ح/ ي م)

ANHA