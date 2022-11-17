​​​​​​​القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي تخرّج الدفعة الأولى من قوات العمليات في منبج

أنهت أكاديمية "الشهيد سمكو" التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة منبج، اليوم الخميس، الدورة الأولى لقوات العمليات، التي جاءت تحت اسم "دورة الشهيد حسن خالد عثمان"، عبر مراسم تخريج رسمية، في مركز الأكاديمية بالمدينة.

وحضر المراسم عدد من الضباط وصف الضباط في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، وعدد من أهالي المتخرجين، وعوائل الشهداء.

وخلال الدورة التي استمرت 45 يوماً، تلقى المتدربون والمتدربات دروساً عسكرية وفكرية وسياسية.

بدأت مراسم التخريج بعرض عسكري للمتخرجين، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرائد في قوات العمليات لقوى الأمن الداخلي في منبج، عبد الحميد شيخو كلمة، قال: "بالتدريب والعمل سنواجه جميع التحديات ونتجاوز الصعوبات، ونحافظ على أمن واستقرار مناطقنا، وبكل خطوة نخطوها في أرض التدريب نقترب أكثر من هدفنا المتمثل في تحقيق السلام لأهلنا وشعبنا".

كما باركت العقيدة، عضوة الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي، سيدار حسن، "تخريج الدفعة الأولى من قوات العمليات على المتخرجين وأهالي مدينة منبج، وحثت القوات على إكمال مسيرة رفاقهم الشهداء".

وتخللت المراسم كلمة لعائلة الشهيد وعضو قوى الأمن الداخلي، حسن خالد عثمان، ألقتها سيبيليا إبراهيم، شقيقة زوجة الشهيد، أشارت فيها إلى أهمية الدورات العسكرية والفكرية، وخاصة في المرحلة التي تمر بها شمال وشرق سوريا.

وانتهت مراسم التخريج بتقديم المتدربين عروض عسكرية، تأدية القَسَم العسكري.

(س ع/د)

ANHA