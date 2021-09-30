​​​​​​​القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي تعلن افتتاح مكاتب لشؤون الموقوفين

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا قالت فيه:

"بهدف خلق وسائل تعزيز التعاون بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين في مختلف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، وحفظاً لحقوق الأشخاص الذين تم توقيفهم، إلى جانب ضرورة إطلاع ذوي الموقوفين لدى قواتنا على مكان توقيفهم وأسبابها.

حيث تم افتتاح مكاتب لشؤون الموقوفين في مراكز القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في كل إقليم، و عدد من مراكزنا في المدن التالية ( الحسكة _ قامشلو _ الرقة_ كوباني_ منبج ).

فعلى الراغبين بالاطلاع من أقارب الموقوفين من الدرجة الاولى أو ممثليهم القانونيين على مكان وأسباب توقيفهم لدى قوى الأمن الداخلي مراجعة مكتب شؤون الموقوفين، لإعلامهم بالبيانات المتوفرة حول أسباب توقيفهم".

(ل)

ANHA