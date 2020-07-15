​​​​​​​القيادة العامة لـ YPG تكشف سجل الشهيد شاهين آمد

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب بيانًا إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل مقاتل استشهد إثر إصابته بمرض القلب، وجاء في نص البيان:

"إلى الإعلام والرأي العام:

بتاريخ 11 تموز الجاري، ارتقى أحد أبطال ثورة روج آفا وشمال سوريا شاهين آمد نتيجة إصابته بمرض القلب في مدينة الحسكة.

انضم الرفيق شاهين آمد إلى صفوف المقاومة منذ بداية انطلاق ثورة روج آفا، وقدّم نموذجًا عظيمًا في التضحية والإيثار والإيمان بالكفاح

وكغيره من آلاف الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، أبدى مستوى عاليًا من الحسّ الوطني لخدمة شعبه، وكافح في الكثير من

مناطق كردستان، منذ بداية الثورة، عمل بكل ثبات وإخلاص ودرّب المئات من الشباب الكرد والعرب وساهم بشكل فعّال في تأسيس

وحدات حماية الشعب YPG. رفيقنا الشهيد شاهين كان من الأوائل الذين قادوا الفعاليات التأسيسية للكفاح العسكري في روج آفا في أعوام 2011 - 2012.

في 19 تموز 2012، ومع تحرير مدينة كوباني وانطلاق ثورة روج آفا، قاد الرفيق شاهين وبتضحية لامتناهية وبشجاعة استثنائية عملية

التحرير، وأصبح ملهمًا ثوريًّا بارزًا لانضمام المئات من الشباب الكرد إلى صفوف الثورة والكفاح، وبعد ذلك، شارك في قيادة معركة

سري كانيه وكافة المعارك التي كسرت هجمات القوى الرجعية والمرتزقة في معظم مناطق روج آفا وشمال سوريا، وأدى مهامًّا عظيمة

وتاريخية في تحرير وحماية منطقة الجزيرة، حيث أصبحت سيرته نموذج فخر للدفاع عن الأرض والشعب.

الرفيق شاهين آمد، الذي ارتقى إلى مرتبة الشهادة في 11 تموز الجاري في مدينة الحسكة نتيجة إصابته بمرض القلب، تسابق قبل غيره

للانضمام إلى الثورة كقائد وثائر ضد الظلم، وختم مسيرة تعبه وكفاحه من أجل شعبه بالتأكيد على إخلاصه وارتباطه بالثورة، وسطّر

اسمه بحروف من ذهب في قلب ووجدان شعبه والشعوب المتحررة في العالم، نحن، في القيادة العامة لوحدات حماية الشعب YPG

نستذكر بكل إجلال وإكرام القائد والثائر الكبير الشهيد شاهين آمد، ونتمنى لأسرته ولشعبنا الصبر والسلوان، ونعاهده، بأن تظل تضحياته

أوسمة عزّ لتحقيق طموحاته.

سجل الشهيد بحسب المركز الإعلامي لـ YPGكالتالي:





الاسم الحركي: شاهين آمد

الاسم والنسبة: محمد بالجِك

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: نوري

تاريخ الولادة: 1978

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 تموز 2020 – الحسكة



في شخص رفيقنا الشهيد شاهين، نستذكر جميع شهداء الثورة بكل إجلال وإكرام، ونتمنى لأسرته ولشعبنا الصبر والسلوان".



(س و)