​​​​​​​القيادة العامة لـ قسد تبارك نوروز وتؤكد: يجب وضع حد للتعاون بين تركيا وداعش

وأصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام بمناسبة حلول عيد نوروز، قالت فيه:

"شعلة الحرية التي أوقدت في الـ 21 من آذار بدأت بعيد نوروز مهداة إلى شعوب الشرق الأوسط وشعوب العالم، وقد أضاف القضاء على داعش قيمة لا مثيل لها على التاريخ. ففي الـ 23 من آذار، وبقيادة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي تم القضاء جغرافيًّا على داعش الذي كان بلاء على العالم أجمع".

ولفت البيان إلى أن مقاومة كوباني التي دخلت التاريخ الإنساني بمعارك قوية خاضتها، تحولت إلى بداية النهاية لداعش، حيث صنعت المعارك التي تواصلت في عاصمة الخلافة المزعومة مقاومة عظيمة خلال 5 أعوام. هذه المقاومة استمرت من بداية العام 2019 في الباغوز، وسبّبت القضاء جغرافيًّا على داعش، وتم إهداء هذا النصر إلى العالم.

وقد خلّفت هذه المعارك عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأدت إلى اعتقال آلاف المرتزقة وأسرهم وهم موجودون في المخيمات التي تديرها الإدارة الذاتية، لإبقائهم تحت السيطرة.

وأوضح البيان أن هذه المخيمات تحولت إلى أرضية لداعش لإعادة تنظيم صفوفه ولملمة فلوله، وعلى الرغم من ذلك لا يقدم المجتمع الدولي على أي خطوة فيما يتعلق بهذا الملف. وهذا الوضع يعرض المنطقة والعالم لخطر كبير.

وتابع البيان: "احتلت الدولة التركية بمساندة من داعش وأمثالها من المجموعات المرتزقة سري كانيه وكري سبي وعفرين وتمارس سياسة الصهر الثقافي بحق شعوبها الأصيلة. حيث يقتل الناس على مرأى من العالم.

وداعش يحاول تنظيم نفسه وإطلاق هجمات أقوى، ويتلقى الدعم الأكبر من الدولة التركية. وقد تم اعتقال المئات من المرتزقة في مئات من العمليات بعد عام 2019. اعترف عدد منهم بتلك الأمور. لذلك يجب على شعوب العالم والمجتمع الدولي إبداء موقف حازم حيال التعاون المباشر بين داعش والدولة التركية. وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته حيال السجون والمخيمات التي تأوي آلاف المرتزقة وأسرهم. العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الاستقرار والأمن غير كافٍ. لذلك ندعو جميع القوى إلى أداء مسؤولياتها بشكل موسع وأكثر تخطيطًا".

وأكد البيان أنه في عام 2019 وبفضل الروح الفدائية لآلاف الشهداء تم تحقيق النصر على داعش، ونستذكر شهداءنا الذين صنعوا المقاومة التاريخية ونعبّر عن احترامنا لشعبنا، وكما تمثل وحدات حماية الشعب والمرأة صمام الأمان لروج آفا فإنها تمثل ذات الشيء لسوريا حرة.

واختتمت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بيانها بالقول: "نهنئ نوروز 2021 على جميع شعوب العالم ونتمنى أن تتقد شعلة الحرية في كل الميادين".

(م)