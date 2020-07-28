​​​​​​​القيادة العامّة لقوى الأمن الدَّاخلي تصدر جملة من التعليمات بمناسبة حلول العيد

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدرته القيادةُ العامَّة لقوى الأمن الدَّاخليّ لشمال وشرق سوريا، وقالت فيه:

"إلى شعبنا والرأي العام

نتقدم بالتهنئة وأحرِّ التبريكات لشعبنا بمناسبة قدوم عيد الأضحى المُبارك آملين أنْ يعُمَّ الخير على سوريا جمعاء، وعليه يجب على أبناء شعبنا ضمْنَ مناطق الإدارة الذَّاتيَّة الالتزام والتَّقيُّد بالتَّعليمات التَّالية حفاظاً على الأمن والسلم والصَّحة العامَّة للأهالي.

1- نؤكد على جميع أبناء شعبنا الالتزام بالتعليمات وتطبيق القواعد الصحيَّة بشأن جائحة كورونا وعدم التجمعات والاختلاط الاجتماعي وتجنب المصافحة؛ إضافةً لأخذ التدبير الوقائيَّة وارتداء الكمامات والقفازات.

2- يُمنع تَحرُّك و تجوال كافَّة الشَّاحنات و الصَّهاريج المُتوسطة والكَبيرة اعتباراً من مُنتصف ليل الخميس 30 تمُّوز/يوليو السَّاعة الواحدة ولغاية يوم الاثنين 3 آب/أغسطس السَّاعة السادسة عصراً.

3- يُمنع تَحرُّك و تَجوال الدَّراجات النَّاريَّة للمدنيين والعسكريين ودخولها ضمن مراكز كافّة المُدن والبلدات والقُرى اعتباراً من يوم الأربعاء 29 يوليو/تمُّوز ولغاية يوم الثُّلاثاء 4 آب/أغسطس الساعة السادسة مساءً.

4-يُمنع إطلاق الأعيرة الناريّة خارج القوانين والأنظمة النَّافِذة من قبل القوَّات الأمنيّة و العسكريَّة والمدنيين تحت طائِلة العقوبة ومصادَرة السِّلاح.

5-تطبَّق كافَّة القوانين الصَّادرة عن المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتيَّة لشمال وشرق سوريا بما يخُص جائحة كورونا على جميع المعابر".

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ANHA