​​​​​​​القوات التركية تنهب آثار تل حلف

وتقع بلدة تل حلف 3 كم جنوب غرب مدينة سري كانيه التي احتلتها تركيا عقب شن هجمات عليها في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأكد المرصد أن جيش الاحتلال التركي "استخرج لِقى أثرية وفخاريات" من الموقع الذي تتمركز فيه أعلى التل الأثري.

وتل حلف موقع أثري قديم يعود تاريخه إلى الألف السادس قبل الميلاد، وتعاقبت عليه حضارات عديدة.

وكان المرصد السوري قد وثّق في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، قيام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بتخريب وتدمير أكثر من 25 موقعًا أثريًّا بشكل كامل، في مقاطعة عفرين المحتلة.

وقال المرصد إن مرتزقة تركيا يستخدمون آليات حفر ثقيلة "تركسات – جرافات" لاستخراج الدفائن، ما أدى لتدمير المواقع بشكل كلي.

ويعمد الاحتلال التركي إلى تغيير تاريخ المناطق التي يحتلها في سوريا، بدءًا من تغيير أسماء القرى والبلدات والمدن مثل إطلاق تسمية "جوبان باي" على بلدة الراعي، إلى جانب اتباع سياسة التتريك وافتتاح جامعات تركية، ووصل الأمر بها إلى سرقة ونهب الآثار والإتجار بها.

ويعدّ الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية الثقافية ثالث أكبر سوق غير قانوني بعد المخدرات والأسلحة.

(ح)