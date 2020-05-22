​​​​​​​القوات التركية تحتل أراضاً يونانية

قالت الصحيفة ذا صن البريطانية نقلاً عن مصادر يونانية إن حوالي 35 جندياً تركياً دخلوا منطقة سهول فيضية تبلغ مساحتها 1.6 هكتاراً على الضفة الشرقية لنهر إيفروس.

وأقامت القوات الخاصة، والمشاة معسكراً هناك ورفعت العلم التركي، ورفضت المطالب اليونانية بالانسحاب.

وقالت صحيفة كاثيمريني اليونانية هذا الأسبوع إن قوات الشرطة التركية حافظت على وجود مستمر في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وتعرقل جهود الخدمة الجغرافية للجيش اليوناني لتوسيع سياج حدودي.

وتزايدت التوترات بين تركيا واليونان خلال الأسابيع الأخيرة بسبب قرار أنقرة فتح حدودها البرية في أواخر شباط/فبراير للمهاجرين واللاجئين الساعين إلى دخول اليونان، بالإضافة إلى نزاع حول حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، والمطالبات التركية في المياه اليونانية.

(م ش)