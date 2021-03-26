​​​​​​​القوات السعودية تدمر 8 طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، الجمعة، إن القوات السعودية دمرت 8 طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، مؤكدًا أن محاولة الاعتداء على محطة جازان البترولية "تخريبي وجبان"، ويمثل رفضًا لمبادرة الرياض.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية قال المالكي إن "محاولة الحوثيين الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، مساء الخميس، اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية".

ومن جهته اعتبر المالكي أن الهجوم يستهدف أيضًا "حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث الحوثيين لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة هذا العمل التخريبي".

وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير (8) طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

(د ع)