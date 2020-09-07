​​​​​​​القوات الخاصة تلقي القبض على خلية تابعة لداعش في ريف دير الزور

وبحسب الخبر الذي نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على موقعه الرسمي، فإن القوات الخاصة التابعة لهم تمكنت من تفكيك خلية تابعة لداعش مؤلفة من7 مرتزقة في بلدة الشحيل بريف دير الزور، كانت تعمل على تصنيع العبوات الناسفة، ومسؤولة بشكل مباشر عن بعض الاغتيالات في المنطقة.

وبدوره قال إداري في جهاز الأمن العام في دير الزور: "إن أفرادها كانوا يقومون بالتخطيط لعمليات إرهابيَّة أُخرى وتولى كل فرد منهم اختصاصًا معيَّنًا ومهام محددة، ووصف الخليَّة بأنها شديدة التنظيم.

هذا وصادرت القوات عددًا من المتفجرات المصنعة، وموادًّا خام وقذائف هاون وقنابل يدوية، إضافة إلى أسلاك نحاسية وكمية من مادة TNT شديدة الانفجار، وألغام مضادة للدروع.

(سـ)