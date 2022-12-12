​​​​​​​القوات الإيرانية تطلق النار على شقيقين من محافظة السليمانية على الحدود

وحسب وكالة روج نيوز، "فقد تعرض شقيقان من سكان بيشدار، وهما من البيشمركة، لكمين من قبل القوات الإيرانية، بينما كانا يرعيان ماشيتهما بالقرب من قنديل، أمس الأحد، وقد فقدا حياتهما نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل القوات الإيرانية".

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر محلي، إن الشقيقين سرباز وكاميران إبراهيم تعرضا لكمين من قبل القوات الإيرانية، أثناء رعيهما لماشيتهما بالقرب من قنديل، وذلك بإطلاق النار عليهما من قبل القوات الإيرانية على الحدود.

وأفادت الوكالة بأن الشقيقين اللذين قتلا على يد القوات الإيرانية من قرية بيبالان قرب قنديل، أحدهما يعيش في سنكاسر والآخر في جارقرنة.

(ل م)