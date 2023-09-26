​​​​​​​القوات الإيرانية تختطف عضوة منظومة المرأة الحرة في روجهلات كردستان

نشرت منظومة المرأة الحرة في روجهلات (شرق كردستان)، اليوم الثلاثاء، بياناً طالبت فيه بمعرفة مصير فريشة مرادي.

وأوضحت المنظومة في بيانها: "في الأول من آب الماضي، اختطفت عضوة منظمتنا فريشة مرادي المعروفة باسم جوانا سنه، والتي كانت موجودة في شرق كردستان من أجل تنظيم النساء، من قبل قوات الأمن الإيرانية بالقرب من مدينة سنه التي اقتادتها إلى مكان مجهول".

وأشارت إلى أنه خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من المتابعة المستمرة من قبل ذوي فريشة مرادي للمؤسسات الأمنية، إلا أنها لم تتلق أي معلومات عن مصيرها، ما زاد من قلقهم ومنظومة المرأة الحرة في شرق كردستان.

وقالت منظومة المرأة الحرة: "فيما يتعلق بالاختفاء القسري لجوانا سنه على يد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، فإننا نعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن حياة هذه العضوة".

(ي م)