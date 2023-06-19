​​​​​​​القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في اشتباك بالضفة الغربية

قتلت قوات خاصة إسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، خلال اشتباكات اليوم، في الضفة الغربية التي شهدت هجوماً نادراً بطائرة هليكوبتر عسكرية، حسب وكالة رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سبعة جنود أصيبوا جراء اشتباكات في جنين وقعت خلال مداهمة لاعتقال فلسطينيين يُشتبه في تنفيذهم هجمات، وإن القوات تعرضت لإطلاق نار من مسلحين.

وقال متحدث باسم الجيش إن طائرة هليكوبتر أباتشي أطلقت النار في منطقة مفتوحة لصد مسلحين خلال نقل المصابين من المدرعة بعد استهدافها.

وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "نحذر العدو من أن اللجوء إلى الغارات الجوية بالطيران سيدفع مجاهدينا لاستخدام وسائل ستفاجئ العدو... مجاهدونا في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها حال اقتضت الضرورة ذلك".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتلى الثلاث رجال، من بينهم قاصر عمره 15 عاماً، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن أحد القتلى من عناصرها. وقالت الوزارة إن 45 فلسطينياً آخرين أصيبوا.

كما أعلنت حماس أن مسلحيها شاركوا في الاشتباكات، وقال شهود في جنين إن فلسطينياً واحداً على الأقل اعتُقل خلال مداهمة اليوم الإثنين.

(م ش)