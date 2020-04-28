​​​​​​​القوات الحكومية تستمر بالتصعيد على المرتزقة وتقصف جبل الزاوية

تستمر قوات النظام في استهداف المرتزقة المدعومين من تركيا في منطقة" خفض التصعيد". حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً صاروخياً نفذته القوات الحكومية على مناطق كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت طائرة مُسيّرة استهدفت ظهر أمس، تمركزات مرتزقة الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا، في محور الزيارة في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

هذا وقد تصاعدت هجمات القوات الحكومية على المرتزقة المدعومين من تركيا في مناطق "خفض التصعيد" بعد الاجتماع الروسي-التركي- الإيراني بصيغة أستانا في 22 نيسان الجاري.

(ش ع)