​​​​​​​القوات الحكومية تستهدف ريفي حلب وإدلب وتوتر بين تركيا ومرتزقتها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية استهدفت بالصواريخ كلاً من كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، والفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي بالإضافة لآفس في ريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد قد قال يوم أمس إن قصفاً صاروخياً نفذته القوات الحكومية صباح الثلاثاء على مناطق كنصفرة والبارة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت أمس الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو بحثا في اتصال هاتفي آخر التطورات في سوريا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي السياق ذاته منعت مرتزقة تحرير الشام رتلا للاحتلال التركي من دخول مدينة دارة عزة غرب محافظة حلب، حيث تجمعت مرتزقة حاجز القاطورة، مساء أمس، للوقوف في وجه الآليات العسكرية التركية.

يأتي ذلك في ظل التوتر الكبير بين مرتزقة تحرير الشام الذين طالبوا بفتح معبر تجاري مع القوات الحكومية من جهة، والاحتلال التركي من جهة أخرى.

(ش ع)