​​​​​​​القوات الحكومية تستهدف مرتزقة تركيا في اليوم الثالث على التوالي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام نفذت قصفاً صاروخياً على أماكن في كنصفرة والبارة وبينين وكفرعويد في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وأكد المرصد أنه بالإضافة إلى القصف الصاروخي، استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور النيرب بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، استهدف أماكن في البارة وكنصفرة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، رافقه تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

ويأتي تصعيد القوات الحكومية في اليوم الثالث على التوالي بعد الاجتماع الذي جمع كلاً من ورسيا وتركيا وإيران بصيغة آستانا في 22 من الشهر الجاري.

(آ س)