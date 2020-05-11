​​​​​​​القوات الحكومية تستعيد قرية طنجرة و55 قتيلاً نتيجة المعارك

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية طنجرة (المنارة)، الواقعة في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بشكل كامل، عقب نحو 24 ساعة من خسارتها لصالح المرتزقة التي تدعمها تركيا.

وأردف المرصد أن عملية استعادة سيطرة القوات الحكومية على القرية جاءت بإسناد صاروخي مكثف وعنيف عبر عشرات القذائف الصاروخية، وذلك بعد عدة محاولات باءت بالفشل لتتمكن بعد منتصف الليل من استعادتها.

ووثق المرصد مزيداً من الخسائر البشرية نتيجة القصف المكثف والاشتباكات العنيفة، حيث ارتفع تعداد قتلى القوات الحكومية إلى 36 على الأقل، بينما ارتفع تعداد قتلى المرتزقة المدعومة من تركيا إلى 19 قتيلاً، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وعلى صعيد متصل، قصفت القوات الحكومية بالصواريخ مناطق في كل من المشيك والمنصورة والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، والحلوبة وكفرعويد وكنصفرة في جبل الزاوية.

ويذكر أن المرتزقة التي تدعمها تركيا صعّدت أمس من هجماتها وسيطرت على قرية طنجرة في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)