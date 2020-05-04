​​​​​​​القوات الحكومية تصعّد قصفها على ريف إدلب تزامناً مع ارسال تركيا المزيد من التعزيزات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تواصل قصفها بالصواريخ مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بقذائف المدفعية كل من كنصفرة والفطيرة والبارة وسفوهن وفليفل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد مساء أمس، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”، ويتألف الرتل من 30 عربة عسكرية وشاحنات تحمل معدات لوجستية وعسكرية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2980 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع حدة المواجهات في منطقة خفض التصعيد خلال الأيام القليلة الماضية .

(ش ع)