​​​​​​​القوات الحكومية تصعّد من هجماتها على مرتزقة تركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، اشتباكات عنيفة شهدتها محاور في محيط كفرنبل والبارة في ريف إدلب الجنوبي، بين المرتزقة المدعومة من تركيا من جانب، والقوات الحكومية من جانبٍ آخر.

وجاء ذلك في محاولة من القوات الحكومية السيطرة على مواقع المرتزقة، وترافقت الاشتباكات مع قصف صاروخي مكثف، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين طرفي القتال.

وعلى صعيدٍ متصل قصفت القوات الحكومية فجر اليوم، مناطق في بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

هذا وكانت القوات الحكومية قصفت يوم أمس، بالصواريخ آلية في منطقة الزقوم بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)