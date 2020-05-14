​​​​​​​القوات الحكومية تقصف ريف إدلب والاحتلال التركي ينشأ نقطة احتلال جديدة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية قصفت بالصواريخ أماكن في قريتي فليفل وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وجرت أمس استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين القوات الحكومية والمرتزقة المدعومين من تركيا على محور حزارين في ريف إدلب الجنوبي.

هذا وتشهد مناطق ما تسمى "خفض التصعيد" اشتباكات وقصفاً مستمراً بين القوات الحكومية والمرتزقة المدعومين تركياً، رغم اتفاقية وقف إطلاق النار التي أعلنتها كل من روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أنشأ الاحتلال التركي نقطة احتلال جديدة تحت مسمى "نقاط المراقبة"، وقال المرصد السوري إن النقطة الجديدة تم إنشاؤها في تل النبي أيوب في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وتتميز هذه المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة من حيث الموقع وإشرافها على مناطق واسعة.

وبإنشاء هذه النقطة، سيرتفع عدد النقاط المحتلة تركياً في سوريا إلى 60 نقطة بحسب المرصد.

(ش ع)