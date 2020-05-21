​​​​​​​القوات الحكومية تجدد قصفها لـ 6 قرى جنوب إدلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية قصفت بالصواريخ مناطق من القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وفي التفاصيل قال المرصد إن القصف الصاروخي تجدد على كل من الحلوبي والعنكاوي وكفرعويد وسفوهن وفليفل والفطيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي هذا مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ77 والذي أعلنته روسيا وتركيا في 5آذار/ مارس.

وتجددت الاشتباكات أمس على محور العنكاوي، بين مرتزقة تركيا من طرف، والقوات الحكومية من طرفٍ آخر، وترافقت مع استهدافات متبادلة، كما قصفت القوات الحكومية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد في ريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)