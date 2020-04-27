أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على تجدد قصف منطقة ما تسمى بـ "خفض التصعيد" من قبل القوات الحكومية وقال:" رصدنا بعد منتصف ليل الأحد -الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي".

وقال المرصد إن طائرات استطلاع روسية حلّقت صباح اليوم في أجواء سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف قوات النظام بعد منتصف الليل بالقذائف الصاروخية، لمناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46 في ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وتشهد مناطق ما تسمى خفض التصعيد قصفاً مستمراً من قبل القوات الحكومية على المرتزقة المدعومة من تركيا منذ الاجتماع الذي عُقد بين كل من روسيا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في 22 من الشهر الجاري.

(ش ع)