​​​​​​​القوات العراقية تقبض على مسؤولين اثنين في صفوف داعش

وقالت قيادة شرطة كركوك إنها ألقت القبض على المسؤول عن حركة داعش ونقل الأسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات، الملقّب بـ (أبو طلحة)، والملقب بـ (أحمد عبد الله العراقي) الذي يقوم بتوزيع أموال ما تسمى "الكفالات" على مرتزقة داعش في محافظة كركوك.

وأوضحت القيادة في بيان أصدرته، اليوم، أنه: "بناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن كركوك/ وزارة الدفاع، شرعت قوة الواجب/ فصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد شرطة محافظة كركوك بواجب مشترك مع مديرية استخبارات وامن كركوك/ وزارة الدفاع ومفرزة فنية من جهاز مكافحة إرهاب محافظة السليمانية".

وأضافت القيادة: "الحادث أسفر عن إلقاء القبض على الإرهابي الملقب بـ (أبو طلحة) المسؤول على حركة عصابات داعش الارهابي ونقل الأسلحة والمواد الطبية ونصب العبوات، والإرهابي الملقب بـ (أحمد عبد الله العراقي) الذي يقوم بتوزيع الأموال ما تسمى (الكفالات) على العناصر الإرهابية في محافظة كركوك".

(س ر)